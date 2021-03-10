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Dünya

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 61 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 61 artarak 60 bin 928'e yükseldi.

AA10 Mart 2021 Çarşamba 14:30 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:31
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 606 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 701'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 60 bin 928'e, vaka sayısının da 1 milyon 715 bin 162'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 823'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 464 bin 268'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 468 bin 53 olduğunu kaydetti.

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