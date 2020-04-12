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Dünya

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 474'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 4 bin 474'e yükseldi.

AA12 Nisan 2020 Pazar 12:51 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 13:05
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İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 4 bin 474’e yükselirken, vaka sayısı 71 bin 686 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saat içerisinde bin 657 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 117 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 71 bin 686’ya, ölenlerin sayısının ise 4 bin 474’e yükseldiğini açıkladı.

İran’da korona virüsten iyileşip taburcu olanların sayısının ise 43 bin 894 kişiye ulaştığını ifade eden Cihanpur, şu ana kadar 263 bin 388 korona testi yapıldığını söyleyerek, ”Hastanelerde 3 bin 930 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır” dedi.

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