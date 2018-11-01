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İran'da son iki ayda 85 kişi sahte içkiden öldü

İran'da son iki ay içinde sahte içki nedeniyle 85 kişi öldü.

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Acil Yardım Kurumu Başkan Vekili Pir Hüseyin Kulivend, İran'ın 9 eyaletinde 6 Eylül-31 Ekim tarihlerinde sahte içkiden zehirlenen 974 kişiden 85'inin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kulivend, İran'ın Tahran, Hürmüzgan, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Kuzey Horasan, Merkezi, Fars, Elburz, Kürdistan ve Kazvin eyaletlerinde son iki ayda 974 kişinin sahte içkiye bağlı zehirlenmeler nedeniyle hastanelere kaldırıldığını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında Kulivend; sahte içki nedeniyle Elburz'da 29, Hürmüzgan'da 26, Tahran'da 11, Kuzey Horasan'da 7, Fars'ta 6, Merkezi'de 3, Kohgiluye-Buyer Ahmed'de 2 ve Kazvin'de 1 olmak üzere 85 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Zehirlenenlerden 883'ünün erkek, 91'inin ise kadın olduğunu kaydeden Kulivend, bu kişilerin yarısının 21-30 yaşlarında olduğuna işaret etti.

Alkol satışı ve tüketiminin Müslüman vatandaşlar için yasak olduğu İran'da, alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulabildiği gibi bazı ev ve merdiven altı atölyelerde de üretiliyor.

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