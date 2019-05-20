27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,017
  • 6,7242
  • 247.104
  • 86.676
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran’da son iki haftanın sel bilançosu: 20 ölü, 37 yaralı

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi 8 Mayıs'tan itibaren etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 20 kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını açıkladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi İran’da son iki haftadır etkili olan sel felaketi ve yıldırım nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Sözcü Mücteba Halidi yaptığı açıklamada birçok eyalette etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketi nedeniyle 20 kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını belirtti.
 
İran’da hayatını kaybedenlerden 2'sinin sel sularına kapılarak, 18'inin ise yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiğini aktaran İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Halidi, 37 yaralının da tedavi altına alındığını kaydetti.
 
İran’da 17 Mart tarihinde 25 eyalette etkili olan sel felaketinde 78 kişi hayatını kaybetmiş ve maddi zararın 7 milyar 619 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.
 

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

YSK, yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı reddetti

YSK, yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı reddetti

Mersin’de ele geçirildi! 80 cm uzunluğunda rulo halinde...

Mersin’de ele geçirildi! 80 cm uzunluğunda rulo halinde...

Kartal oto pazarını sizin için adım adım gezdik

Kartal oto pazarını sizin için adım adım gezdik

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Mehmet Baransu'nun kardeşi de gözaltında! Foyaları ortaya çıktı

Mehmet Baransu'nun kardeşi de gözaltında! Foyaları ortaya çıktı

Heyecanlandıran gelişme! Diğer parçası da bulundu

Heyecanlandıran gelişme! Diğer parçası da bulundu

Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...

Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...

Metal dedektöre takıldı! Değeri 419 bin TL

Metal dedektöre takıldı! Değeri 419 bin TL
 

POPÜLER HABERLER

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Gelmiş geçmiş en çılgın buluşlar!

Gelmiş geçmiş en çılgın buluşlar!

Ünlü Orient Ekspres yeniden raylara döndü

Ünlü Orient Ekspres yeniden raylara döndü

Yeni Ukrayna Cumhurbaşkanı görevine başladı.

Yeni Ukrayna Cumhurbaşkanı görevine başladı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA