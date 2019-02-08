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İran'da sosyal medyaya erişim engeli tartışması büyüyor

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, sosyal medyanın ülke güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

  • AA
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İran basınına göre Muntazeri, sosyal medyanın toplumun ahlakını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Sosyal medyada suç, cinayet ve birçok olumsuz unsur var. Bunlar yalnızca toplumu ve aile yapısını bozmakla kalmıyor ülke güvenliğini dahi tehdit ediyor." diye konuştu.
 
Yargı erki olarak sosyal medyaya erişimi tümüyle kısıtlamak istedikleri yönünde yanlış bir algı olduğunu hatırlatan Muntazeri, "Erişimi kısıtlama kavramı sosyal medyayı tümüyle yasaklamak manasına gelmiyor." dedi.
 
Muntazeri geçen hafta Sistan ve Beluçistan eyaletinde düzenlenen "Hakimlerin Bilimsel ve Kültürel Konferansı"nda yaptığı konuşmada, "Erişim engeli ülkenin bir ihtiyacıdır." ifadesini kullanmıştı.
 
İran'daki muhafazakar kesime yakınlığıyla bilinen İran Meclisi Kum Milletvekili Mücteba Zünnuri de bugün yaptığı açıklamada, yargı erkinin Instagram'a erişimin engellenmesi konusunda korkak davrandığını dile getirdi.
 
İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi on gün önce yaptığı açıklamada, yargı organları tarafından sosyal paylaşım sitesi Instagram'a erişim engeli getirileceğine yönelik iddialara ilişkin, uygulamanın yasaklanmasının ülkede yeni sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.
 
İRAN'DA SOSYAL MEDYA KULLANIMI
 
Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları uygulamaların başında Telegram, ardından yüzde 23'le Instagram daha sonra Twitter geliyor.
 
Twitter, yasak olmasına rağmen İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. İran medyası ayrıca geçen günlerde bazı İran resmi kurumlarının Youtube ve Facebook'taki hesaplarının kapatılmasını eleştiren haberler yayımlamıştı. 

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