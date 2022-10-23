İran'da Sünni din adamı İsmailzehi'nin ''vaazlarıyla halkı kışkırttığı'' iddiasına tepki

İçişleri Bakan Yardımcısı Mir Ahmadi'nin 21 Ekim Cuma günü düzenlenen gösterilerin ardından İsmailzehi'nin cuma namazında yaptığı vaazların "kışkırtıcı" olduğunu iddia etmesi üzerine, İsmailzehi'nin enformasyon ofisinden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Zahidan'da geçtiğimiz cuma günü düzenlenen gösterilerin nedeni İsmailzehi'nin vaazları değil, 30 Eylül'de yaklaşık 90 kişinin öldürüldüğü, 200 kişinin de yaralandığı kanlı cuma olayı ve 20 günden bu yana yetkililerin soruşturma başlatmamasıdır." ifadeleri kullanıldı.

- "BAKAN YARDIMCISI'NIN AÇIKLAMALARI İNSAF DIŞI"



İsmailzehi'nin halkı sükûnete davet ettiği hatırlatılan açıklamada, "Yetkililer facianın yaşandığı (30 Eylül'deki) cuma olayıyla ilgili soruşturma başlatmaz ve halka ikna edici bir açıklama yapmazken, kentteki gözaltılar devam etmiştir. Bakan Yardımcısı'nın açıklamaları insaf dışıdır." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mir Ahmadi, dün yaptığı açıklamada, "Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'nin cuma namazında yaptığı vaazlar kışkırtıcıydı. Onun vaazlarından olumsuz şekilde istifade eden 150 kişilik bir grup, cuma namazı sonrası halkın dükkanlarına ve mallarına zarar verdiler." demişti.

Sünnilerin çoğunlukta olduğu Zahidan kentinde 21 Ekim'de cuma namazı sonrası rejim karşıtı gösteri düzenlenmiş, bazı banka ve iş yerlerinin zarar gördüğü olaylarda 57 kişi gözaltına alınmıştı. İsmailzehi, cuma namazındaki vaazında hükümeti eleştirmiş ve ülke lideri Ali Hamaney'i göreve çağıran ifadeler kullanmıştı.

- ZAHİDAN'DA 30 EYLÜL'DE BAŞLAYAN OLAYLAR



Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez kenti Zahidan'da Sünnilere ait Mekki Mescidi'nde 30 Eylül'de cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilerde emniyet güçlerinin açtığı ateş sonucu onlarca kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Sistan-Beluçistan Valisi Hüseyin Muderis Hiyabani, yaptığı açıklamada, olaylarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirmişti. Hiyabani, bu sayıya sivillerin ve emniyet güçlerinin dahil olduğunu, detayların ise daha sonra açıklanacağını kaydetmişti.

Zahidan kentinde göstericilerle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmalarda 5 askerin de öldüğü duyurulmuştu.

Merkezi İngiltere'de bulunan Beluç Aktivistleri Örgütü ise çıkan olaylarda 42 kişinin hayatını kaybettiğini ve 193 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Yaralılardan bazılarının ölmesi ve devam eden sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin eylemcilere ateş açması sonucu olduğu öne sürülen yeni can kayıpları nedeniyle bu sayının daha sonra 90'ı geçtiği ifade edilmişti

İran'da Sünni din adamı ve Zahidan kenti cuma imamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, 2 Ekim'de yaptığı konuşmada, cuma namazını kıldırdığı o gün (30 Eylül) bir facia yaşandığını, emniyet güçlerinin halkın üzerine hedef gözetmeksizin ateş açtığını öne sürmüştü.

