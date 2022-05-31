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Dünya

İran'da Sünni imam suikast sonucu öldürüldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde Sünni bir din adamı, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen suikast sonucunda hayatını kaybetti.

AA31 Mayıs 2022 Salı 10:19 - Güncelleme:
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İran devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, Serbaz kentine bağlı Gevazder köyündeki cami imamı ve geçici cuma imamlarından Mevlana Muhammed Kerim Hamli'nin dün silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Tahiri, Hamli'nin İranşehr yolunda aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından pusuya düşürüldüğünü ve saldırıda ağır yaralandığını aktardı.

Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan Hamli'nin kan kaybından hayatını kaybettiğini belirten Tahiri, "Saldırının hemen ardından kaçan saldırganların tespit edilerek, yakalanması için özel bir ekip görevlendirildi. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Tahiri, soruşturmayla ilgili sonuç alınır alınmaz kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.

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