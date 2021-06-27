İran'da süt üreticileri, fiyatları sütleri dökerek protesto etti

AA 27 Haziran 2021 Pazar 22:26 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 22:26

Asriran haber sitesine göre, süt üreticileri, Meşhed kentinde Tarım İl Müdürlüğü, Şiraz ve Kirman'da valilik binası önünde yollara süt dökerek eylem yaptı.

Üreticilerin, yüksek yem fiyatlarından ve süt fiyatlarının düşük olmasından şikayet ettikleri belirtildi.

İran'da 2021 yılı verilerine göre 64 milyon 600 bin koyun ve kuzu, 16 milyon 700 bin keçi, 5 milyon 300 bin sığır ve buzağı bulunuyor.

İranlı işçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, İran Tarım Bakan Yardımcısı Murtaza Rızayi, 9 Şubat 2021'de yaptığı açıklamada ülkede yıllık 11 milyon ton süt üretildiğini söylemişti.