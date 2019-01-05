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İran'da tartışmalı kara parayla mücadele yasası onaylandı

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi, ülkenin mali yasalarını uluslararası normlara uygun hale getirecek kara parayla mücadele yasasını bazı değişikliklerle onayladı.

  • AA
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İran medyası, ülkede tartışmalara neden olan Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) uyumu öngören yasanın onaylandığını duyurdu.

İran'da Meclis ve Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal bir kurum olan İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin (DMTK) üyesi Gulam Rıza Misbahi Mukaddem, Konseyin toplantısında yasanın bazı değişikliklerle onaylandığını açıkladı.

Mukaddem, onaylanan yasanın Meclis Başkanlığına iletileceğini belirtti.

ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımlarla bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması nedeniyle Hasan Ruhani hükümeti, FATF ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'yla (CFT) uyumu öngören yasa tasarılarını meclise sunmuştu.

Mecliste uzun tartışmaların sonucunda onaylanan tasarılar, AKK tarafından Anayasa'ya aykırı bulunarak meclise iade edilmişti. Meclis yasanın onayı için ısrar edince yasa, meclis ve AKK arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal bir kurum olan DMTK'ya gönderilmişti.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin kardeşi Ayetullah Sadık Amuli Laricani, DMTK Başkanı Ayetullah Mahmud Haşimi Şahrudi'nin 24 Aralık'ta vefat etmesinin ardından DMTK Başkanı olarak atanmıştı.

Kamuoyunda FATF yasası olarak bilinen yasa, muhafazakarlar ve din adamları arasında ülkenin "hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklinde tepkilere neden olmuştu.

İran'a şubata kadar süre verilmişti
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklamayla mücadele edilmesi için kurulan FATF, Kuzey Kore ile gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için şubat ayına kadar süre vermişti.

FATF, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.

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