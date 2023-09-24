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Dünya

İran'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

İran'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 28 kişi yakalandı.

AA24 Eylül 2023 Pazar 15:11 - Güncelleme:
İran'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İstihbarat Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, "30 bombalı eylem girişimi hazırlığında olan 28 DEAŞ üyesi yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kişilerin Mahsa Emini'nin vefat yıl dönümünde Tahran'da eylem düzenleme hazırlığında olduğu belirtilirken, bu kişilerin önceden Suriye, Afganistan, Pakistan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırlarındaki "Tekfirci" gruplarla iletişimde oldukları iddia edildi.

Çok sayıda silah ve intihar saldırılarında kullanılmak üzere düzeneğin ele geçirildiği operasyonlarda 2 emniyet mensubunun yaralandığı kaydedildi.

- MAHSA EMİNİ GÖSTERİLERİ

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, 100'den fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

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