İran'da tutuklu Azerbaycan Türkü aktivistler açlık grevi başlattı

AA 21 Ocak 2021 Perşembe 13:25 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 13:35

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansının (HRANA) haberine göre, 13 Ocak'ta Erdebil Hapishanesinde Yusuf Kari tarafından başlatılan açlık grevine Tahran ve Erdebil'deki başka mahkumlardan da destek geldi.



Tahran'daki Evin Hapishanesinde tutuklu Siyamek Mirzayi ile Erdebil Hapishanesinde tutuklu Ali ve Rıza Vasiki kardeşler ve Abbas Lisani, Kari'yi desteklemek için açlık grevine başladı.



Öte yandan Tahran'daki Evin Hapishanesinde tutuklu Tevhid Emir Emini, Kıyanuş Aslani ve Behnam Şeyh'in de bugün açlık grevine başladıkları öne sürüldü.

Kari, açlık grevine "cezaevi çalışanlarının kötü muamelesi ve yetkililerin siyasi tutukluların haklarına kayıtsız kalması" gerekçesiyle başlamıştı.

İran'da yaşayan Azerbaycan Türkü aktivistlerin, ana dilde eğitim yapma gibi anayasal haklarını "sivil ve barışçıl eylemlerle" protesto etmeleri nedeniyle çeşitli baskılara maruz kaldıkları belirtiliyor.