İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2024 Çarşamba / 29 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2231
  • EURO
    37,9312
  • ALTIN
    2920.96
  • BIST100
    9243.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da uçak seferlerinin iptal süresi uzatıldı
Dünya

İran'da uçak seferlerinin iptal süresi uzatıldı

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, güvenlik gerekçesiyle ülkedeki uçuşların iptal süresinin yarın sabah 05.00'e kadar uzatıldığını duyurdu.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
İran'da uçak seferlerinin iptal süresi uzatıldı
ABONE OL

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yazerlu, ülkedeki yolcu uçaklarının sefer durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Yazerlu, "Bölgedeki durum nedeniyle uçuş güvenliği için ülkedeki tüm uçuşlar yarın sabah 05.00'e kadar iptal edilmiştir." dedi.

İranlı yetkili, dün, ülkesinin İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından, uçak seferlerinin bugün 10.00'a kadar iptal edildiğini belirtmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

  • İran Havacılık Güvenlik
  • Uçuş İptal Süresi
  • İran Uçuş İptali

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.