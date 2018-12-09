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İran'da üniversite öğrencilerinden Ruhani'ye eleştiri

İran'da üniversite öğrencileri Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi 'özgürlüklerin sınırlandırılması ve ekonomideki kötü gidişat' nedeniyle eleştirdi.

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İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (Hrana) haberine göre, ülkede faaliyet gösteren üniversite öğrencileri yayın kuruluşları temsilcileri, Ruhani'ye hitaben yazdıkları açık mektupta, Cumhurbaşkanı'nın seçim vaatleri arasında yer alan "üniversitelerde özgürlükleri genişletme" sözünü yerine getirmediği belirtildi.

Ruhani'nin "halkın ekonomik durumunun iyileştirileceği" yönündeki seçim vaadinin de hatırlatıldığı yaklaşık 500 kişinin imzası bulunan mektupta; işçi, öğretmen ve memurun zor durumda olduğu ve kaynakların adil paylaşılmadığı belirtilerek, ülkedeki ekonomik sorunlarla ilgili hükümetin adım atmaması eleştirildi.

Söz konusu mektupta ayrıca, yönetim erkinin halkı karşısına alarak yürüttüğü siyasette ısrar etmesi ve mevcut sorunların çözümü için ivedilikle adım atmaması durumunda İran'ın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı kaydedildi.

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