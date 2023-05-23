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Dünya

İran'da üst düzey görevden alma

İran'da Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, danışmanının casusluk suçlamasıyla idam edilmesinin ardından görevden alındı.

IHA23 Mayıs 2023 Salı 12:48 - Güncelleme:
İran'da üst düzey görevden alma
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İran'da en üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Şemhani, 10 yıldır sürdürdüğü Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevini devretti. Görevden alınan Şemhani'nin yerine cumhurbaşkanı kararnamesi ile Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden General Ali Ekber Ahmediyan atandı.

Daha önce 3 yıl boyunca Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapan 62 yaşındaki Ahmediyan, 2000'de Devrim Muhafızları Genelkurmay Başkanı olarak atanmış ve bu görevi 7 yıl sürdürmüştü.

Ali Şemhani 1997-2005 yılları arasında 2 dönem Savunma Bakanı olarak görev yapmış, 2013'te ise İran güvenlik ve dış politikasını şekillendiren Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevine atanmıştı. Şemhani, ayrıca Mart ayında Çin'in arabuluculuğunda İran ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşme müzakerelerine öncülük etmişti.

DANIŞMANI CASUSLUKTAN İDAM EDİLMİŞTİ

Şemhani'nin Savunma Bakanı olduğu dönemde bakan yardımcısı olarak görev yapan ve daha sonra Yüksek Konsey Genel Sekreterliği'nde danışmanı olan Ali Reza Akbari, İngiltere adına "casusluk" yaptığı gerekçesiyle Ocak ayında idam edilmişti. Şemhani, hakkında casusluk şüphelerinin ortaya atılmasının ardından İngiltere vatandaşlığı da bulunan Akbari'nin ülkeye dönmesini sağlayarak yargılanma sürecinde rol oynamıştı.

Öte yandan, İran'da İsrail bağlantılı saldırıların ardından 2022 Haziran ayında İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Taeb de görevden alınmıştı

  • İran
  • Ali Şemhani
  • casusluk suçlaması

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