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Dünya

İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi Süleymani silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi ve Zahidan kentinin eski Cuma İmamı Ayetullah Abbas Ali Süleymani'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 12:34 - Güncelleme:
İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi Süleymani silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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İran resmi haber ajansı IRNA'göre, Mazenderan eyaleti Vali Yardımcısı Ruhullah Solgi, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Solgi, Uzmanlar Meclisi Üyesi Süleymani'nin bu sabah Mazenderan eyaletinin Babulser şehrinde silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Süleymani'nin yaşamını yitirdiğini aktaran Solgi, saldırganın yakalandığını kaydetti.

İranlı yetkili, olayla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağını belirtti.

Ayetullah Abbas Ali Süleymani daha önce İran lideri Ali Hamaney'in Sistan-Beluçistan eyaleti temsilcisi ve Zahidan Cuma İmamı görevlerinde bulunmuştu.

İran Anayasası'na göre, İran liderini seçen, denetleyebilen ve azledebilen bir heyet olan Uzmanlar Meclisi, sekiz yılda bir doğrudan halk tarafından seçilen 88 din adamından oluşuyor.

  • iran
  • silahlı saldırı
  • Ayetullah Abbas Ali Süleymani

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