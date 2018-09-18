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İran'da yaşanan trafik kazasında 19 kişi öldü

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Kaşan ile Netenz kentleri arasında meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

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İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran-Kirman seferini yapan bir otobüs, gece saatlerinde İsfahan'ın Kaşan ile Netenz kentleri arasında yakıt tankerine arkasından çarparak yoldan çıktı. Alev alan otobüsün tamamen yandığı açıklandı.

Olayda 19 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sağlık ve kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği ve yaralıların Kaşan devlet hastanesine kaldırıldığı duyuruldu.

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