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Dünya

İran'da yeni kabine Meclisten geçer oy aldı

İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın önerdiği yeni kabineye güvenoyu verdi.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 15:09 - Güncelleme:
İran'da yeni kabine Meclisten geçer oy aldı
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İran'da geçen ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yeni kabine için önerdiği 19 isim, Mecliste 5 gündür yapılan görüşmelerin ardından güvenoyu aldı.

YENİ KABİNEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Buna göre, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapan Abbas Erakçi, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı oldu.

Eski Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri Tuğgeneral İskender Mumini, İçişleri Bakanı olurken Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade yeni Savunma Bakanı görevini aldı.

İSTİHBARAT BAKANI BİR DÖNEM DAHA GÖREVDE

Mevcut İstihbarat Bakanı İsmail Hatib de Meclisten aldığı güvenoyu ile bir dönem daha görevinde kaldı.

Ruhani döneminde Petrol Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Muhsin Paknejad ise ülkenin yeni Petrol Bakanı oldu.

Ekonomi Bakanı olarak eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Yol ve Şehircilik Bakanı olarak da kadın mimar Ferzane Sadık Meclisten güvenoyu alarak kabineye giren isimler arasında yer aldı.

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