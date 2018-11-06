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İran'da yolsuzluktan yargılanan 2 kişiye idama mahkum edildi

İran'da bankacılık ağı ile ekonomik sistemde yolsuzluk ve usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 kişi mahkeme tarafından idama mahkum edildi.

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Fars Eyaleti Başsavcılığından yapılan açıklamada, yolsuzluk ve mali suçlarla mücadele için kurulan özel mahkemenin 2 kişiye idam cezası verdiği belirtildi.

Sanıklara isnat edilen "bankacılık ağı ile ekonomik sistemde yolsuzluk ve usulsüzlük yapma" suçu, mahkeme heyeti tarafından idam cezasını gerektiren "yeryüzünde fesat çıkarmak" olarak değerlendirildi.

Mahkeme, bu doğrultuda Daryuş İbrahimiyan ile Yunus Bahaeddini adlı sanıkların idamına hükmetti.

Aynı davada yargılanan diğer 5 sanık için ise 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Ülkedeki özel mahkemeler, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yaptığı "dış güçlerin ekonomik savaşına karşı hızlı ve adil bir hukuki adım atılması" çağrısının ardından kurulmuştu.

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, geçen ağustos ayında yaptığı açıklamada, ülkede devam eden yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 120 şüphelinin tutuklandığını duyurmuştu.

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