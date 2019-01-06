İran'daki 700 Afgan tutuklu ülkelerine teslim edilecek
İran Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, ülkesindeki 700 Afgan tutuklunun yıl sonuna kadar ülkelerine teslim edileceğini söyledi.
- AA
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Abbasi, "İran ve Afganistan adalet bakanları yıl sonuna kadar 700 Afgan tutuklunun ülkelerine intikali konusunda anlaştı." dedi.
Bu tutuklulardan şu ana kadar 221'inin Afganistan makamlarına teslim edildiğini dile getiren Abbasi, söz konusu tutukluların çoğunluğunun uyuşturucu kaçakçılığı ve kanun dışı işler yapmaktan hükümlü olduklarını belirtti.
Abbasi, "Anlaşma çerçevesinde intikali sağlanan mahkumlar, kalan cezalarını ülkelerinde tamamlayacak. İran'da 5 bin civarında Afgan tutuklu, Afganistan'da ise 22 İran vatandaşı tutuklu bulunuyor." diye konuştu.
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