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İran'daki afiş skandalına gözaltı

İran'ın Şiraz kentinde bir meydana asılan dev afişte İran askerleri yerine İsrail askerlerinin fotoğrafının kullanılmasıyla ilgili soruşturmada bir belediye yetkilisi gözaltına alındı.

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Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Şiraz Belediyesi Kültür, Sosyal ve Spor İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Başkanı Muhammed Şabani, savcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

Şiraz Belediyesi tarafından 1980-88 yılları arasındaki İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla hazırlanıp kentteki meydana asılan afişte kayalık bir tepe üzerinde duran üç erkek askerin arkadan çekilmiş fotoğrafı kullanılmıştı.

Fotoğraftaki askerlerin tüfeklerinin İran ordusunun envanterinde bulunmayan M16 olması şüphe uyandırmış, daha sonra bu askerlerin İsrail askeri olduğu, orijinal fotoğrafta bir de kadın askerin bulunduğu anlaşılınca afiş indirilmişti.

İran medyası ve sosyal mecralarda olay sert şekilde eleştirilirken Şiraz Şehir Konseyi Başkanı Ahmed Destgayb, sorumlular hakkında acil soruşturma çağrısında bulunmuştu.

Şiraz Belediye Başkanı Haydar İskenderpur da olay nedeniyle halktan özür dilemiş; Kültür, Sosyal ve Spor İşleri Müdürlüğü'ne sorumluların derhal tespit edilip cezalandırılması talimatını vermişti.

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