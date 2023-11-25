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  • İran'daki çığ felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Dünya

İran'daki çığ felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi

İran'ın Loristan eyaletine bağlı Ezna kentinde cuma sabahı tırmanışa başlayan 9 kişilik dağcı grubunun çığ altında kalan 5 üyesinden son 3 kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 12:45 - Güncelleme:
İran'daki çığ felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ezna Kızılay Başkanı Ali Rıza Süleymani, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Çığ altındaki 2 kişinin cesedine dün ulaştıklarını hatırlatan Süleymani, arama kurtarma ekiplerinin bugünkü çalışmalarda diğer 3 kişinin cesedine ulaştığını ve ölü sayısının 5'e yükseldiğini aktardı.

Süleymani, arama kurtarma çalışmalarının sora erdiğini belirtti.

Ezna Kızılay Başkanı Sleymani, daha önce yaptığı açıklamalarda, perşembe günü Oştorankuh Dağlarının eteklerine giden dağcı ekibin cuma sabahı Senberan Zirvesi'ne tırmanışa başladığını ve Çale Kebud bölgesinde çığa yakalandığını ifade etmişti.

Süleymani, çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 9 kişilik dağcı grubundan 2'si yaralı olmak üzere 4 kişinin kurtarıldığını, 5 dağcının ise çığ altında kaldığını belirtmişti.

Çığ altındaki 2 kişinin cesedine dün ulaşılmıştı.

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