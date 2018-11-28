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İran'daki deprem Irak'ın elektriğini kesti

İran'da pazar günü meydana gelen deprem Irak'ın Bağdat, Diyala ve Kerkük vilayetlerinde elektrik kesintilerine yol açtı.

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Irak Elektrik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, elektrik üretimi için ithal edilen doğal gazın iletildiği boru hattının İran'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde zarar gördüğü belirtildi.

Boru hattında oluşan zarar nedeniyle 2 bin 500 megavatlık elektrik üretimi yapan 3 istasyondaki çalışmaların durduğu kaydedilen açıklamada, bu nedenle Bağdat, Diyala ve Kerkük vilayetlerinde elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada İran'dan gaz ithalatının ne zaman normale döneceğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bağdat yönetimi, Haziran 2017'den beri elektrik üreten tesisleri için İran'dan doğal gaz ithal ediyor. Halihazırda 16 bin megavat elektrik üretebilen Irak'ın, elektrik kesintilerinin önüne geçebilmesi için 23 bin megavata ihtiyacı bulunuyor. İran'ın batısındaki Kermanşah vilayetinde 25 Kasım Pazar günü 6,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem Irak'ta da hissedilmişti. Deprem nedeniyle Irak'ta 2 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralanmıştı.

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