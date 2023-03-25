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Dünya

İran'daki depremde 165 kişi yaralandı

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen depremde yaralı sayısı 165'e yükseldi.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 07:02 - Güncelleme:
İran'daki depremde 165 kişi yaralandı
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, Hoy kenti merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yaralanan 165 kişiden 139'unun ilk müdahalelerin ardından taburcu edildiğini, diğerlerinin ise tedavi altına alındığını açıkladı.

Öte yandan Batı Azerbaycan Konut Vakfı Genel Müdürü Cafer Berzegar, depremde Selmas ve Hoy kentlerinde 10 köyde 80 yerleşim biriminin hasar gördüğünü söyledi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün sabah yerel saatle 06.46'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde, ilk belirlemelere göre, Hoy ve Selmas şehirlerinde 82 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Ülkenin kuzeybatısında Türkiye sınırı yakınlarında yer alan Hoy kenti 28 Ocak'ta da 5,8 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Depremde 3 kişi hayatını kaybederken, 1167 kişi yaralanmıştı.

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