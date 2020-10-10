İran'daki idamlar Londra'da protesto edildi

AA 10 Ekim 2020 Cumartesi 21:05 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 21:05

İdam karşıtlarının Trafalgar Meydanı'nda açtıkları sergide, İran'da idam edilenlerin fotoğraflarına yer verildi.

İdam edilenlerin hayatlarına ilişkin notların paylaşıldığı etkinlikte, idamların durdurulması istendi.

Etkinliği gerçekleştirenlerden Cemşid Adami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran rejiminin, dünyada en çok idamı gerçekleştiren yönetim olduğunu belirterek, "Ben siyasi bir mahkumdum ve idamları nasıl yaptıklarının bizzat şahidiyim. Her gün 50-60 kişi, 100 kişi bu molla rejimi tarafından idam ediliyor. İran'daki sessizlerin sesi olmak için bu sergiyi açtık. Dünyaya her gün İran'da çok sayıda kişinin idam edildiğini söylemek ve bunun durdurulmasını istiyoruz." dedi.

Soyismini vermeyen Rıza adlı kişi de eyleme 1982'de idam edildiğini belirttiği kardeşi Nadir'in fotoğrafıyla katıldı.

Kardeşinin hiçbir suçu olmadığını savunan gösterici, "Silahı yoktu, hiçbir şeyi yoktu. Maalesef gözaltına alındıktan 3 ay sonra oldukça vahşi bir şekilde idam edildi. Ne avukat ne bir yargılama vardı." diye konuştu.

Eylemde, yoldan geçenlere İran'daki idamlara ilişkin durumu anlatan notlar dağıltıldı.

İran'da 2018'de 253, 2019'da 173 idam cezasının infaz edildiği belirtiliyor. İnsan hakları savunucuları, geçen sene idam edilenler arasında 17 yaşında iki çocuk mahkumun da bulunduğunu öne sürüyor.

Ülkede en son idam edilenlerden biri, 2 yıl önceki hükümet karşıtı gösterilerde bir belediye çalışanını öldürmekle suçlanan şampiyon güreşçi Navid Afkari olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay idam edilen Afkari'nin tek suçunun hükümet karşıtı protestolara katılmak olduğunu iddia etmişti.