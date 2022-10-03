İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2022 Pazartesi / 8 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5696
  • EURO
    18,1833
  • ALTIN
    994.258
  • BIST100
    3290.02
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'daki olayların ardından Hamaney ilk kez konuştu!
Dünya

İran'daki olayların ardından Hamaney ilk kez konuştu!

İran'daki protestolara dair ilk kez konuşan Hamaney eylemlerin 'planlı' olduğunu söyledi.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 14:04 - Güncelleme:
İran'daki olayların ardından Hamaney ilk kez konuştu!
ABONE OL

İran lideri Ali Hamaney, Mahsa Emini'nin ölümünden sonra ülke genelinde başlayan protestolarından ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Tahran'daki İmam Hasan Mücteba Subay ve Polis Eğitim Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı kuvvetler öğrencilerinin ortak mezuniyet törenine katılan Hamaney, konuşmasında ülkede son günlerde meydana gelen protesto olaylarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bir süredir sağlık sorunları olduğu iddiasıyla gündeme gelen ve gösterilerin başlamasından bu yana ilk kez konuyla ilgili konuşan Hamaney, "Bu isyanlar ve güvenlik sorunu meydana getirme ABD ve Siyonist (İsrail) rejiminin bir projesidir. Onlardan maaş alan ve yurt dışındaki bazı İranlı hainler onlara yardım ettiler." dedi.

Batılı güçlerin İran'ı rejim muhalifleri üzerinden parçalamayı hedeflediklerini dile getiren Hamaney, "İran'a saldırma ve rejimi değiştirme amacında değiliz açıklaması yapan düşmanların gizli hedefi, ülkede isyan çıkarıp, güven ortamını yok ederek bazı heyecanlı tipleri tahrik etmektir." ifadelerini kullandı.

Gösterilerde emniyet güçlerine yönelik saldırılara ve bazı İranlı sanatçı ve sporcuların göstericileri destekleme yönündeki açıklamalarına değinen Hamaney, "Silahlı kuvvetler aleyhindeki girişimler ülke güvenliğine yapılmış demektir. Polis karakollarına, Besiç (milis güçleri) karargahına saldıranlar veya İran Ordusu veya Devrim Muhafızları Ordusu'na sözlü saldırıda bulunanlar ülkenin güvenliğine saldırmışlardır." şeklinde konuştu.

- İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ancak Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (İHR) ise ülke genelindeki gösterilerde 92 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.