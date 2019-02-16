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İran'daki saldırıda hayatını kaybeden 27 asker için tören düzenlendi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında yaşamını yitiren 27 Devrim Muhafızları Ordusu askeri için tören düzenlendi.

  • AA
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İran'ın İsfahan kentinde Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Genel Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, milletvekilleri ve halkın katılımıyla düzenlenen törende ABD Başkanı Donald Trump aleyhine sloganlar atıldı ve intikam yeminleri edildi.

Ölen askerlerden 5'inin İsfahan'ın merkezi, diğerlerinin de eyaletin muhtelif şehirlerinde toprağa verileceği ifade edildi.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde çarşamba günü bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında 27 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl adlı örgüt üstlenmişti.

İran'daki "Sünni Beluç halkın haklarını koruduğu" iddiasıyla 2003'ten bu yana ülkede birçok kez sivil ve askeri hedefe saldırı düzenleyen "Cundullah" adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi, 2010'da yakalanıp idam edilmişti. Bunun ardından Cundullah örgütü 2012'de ismini "Ceyşu'l Adl" olarak değiştirmişti.

Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan bölgesinde zaman zaman İranlı güvenlik güçleriyle çatışan örgüt, geçen yıl 12 sınır muhafızını kaçırmıştı. Örgütün, yabancı istihbarat servislerince desteklendiğini savunan İran, Pakistan yönetimini de sınır güvenliğini sağlayamamakla suçluyor.

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