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İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, ülke genelindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiğini ve 478 kişinin yaralandığını belirtti.

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İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, ülke genelindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiğini ve 478 kişinin yaralandığını belirtti.

Halidi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında 2 haftadan bu yana devam eden sel felaketinde 57 kişinin öldüğünü, 478 kişinin yaralandığını aktardı.

Sözcü Halidi, sel felaketi nedeniyle Fars eyaletinin merkezi Şiraz kentinde 22, Gülistan eyaletinde 7, Mazenderan eyaletinde 5, Kuzey Horasan eyaletinde 3, Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde 3, Loristan eyaletinde 5 ve Horasanı Rezevi, Simnan, Hemedan, Huzistan, Kermanşah, Zencan, Kazvin ile İlam eyaletlerinde de 12 kişi olmak üzere 57 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Halidi ayrıca sel felaketinin başından bu yana yaralanan 478 kişiden 430'unun hastanelere nakledildiğini kaydetti.

Öte yandan İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Loristan eyaletindeki sel felaketi nedeniyle 620 köy yolu ulaşıma kapandı, Kirmanşah eyaletinde de son 48 saatte yağan yağmur nedeniyle 350 köprü ve su kanalı tahrip oldu.

İran'ın genelinde yaklaşık iki haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi büyük hasara ve can kayıplarına yol açmıştı.

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerden Gülistan eyaletinin valisi Menaf Haşimi'nin yurt dışında izinde olması ülkede tartışmalara neden olmuş ve bunun üzerine Haşimi görevinden alınmıştı.

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