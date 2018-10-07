İran'daki selde ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Ülkenin kuzeyindeki Mazenderan, Gilan, Gülistan, İsfahan, Yezd ve Kuzey Horasan eyaletlerine bağlı başta Kurtköy, Ali Abad, Gürgan, Ramser, Bender Gez, Talış ve Rudser, Nuşehr olmak üzere 37 ilçede iki gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu, çok sayıda yerleşim alanı sular altında kaldı.

İran Kızılayı Arama Kurtarma Kurumu Başkanı Murteza Selimi, selden en çok etkilenen bölge olan ülkenin kuzeyindeki Mazenderan eyaletinde 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Selimi söz konusu 5 kişiden 2'sinin bir araca yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı.

Bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin selde mahsur kalan 2 bin 679 kişiye ulaştığını anlatan Selimi, 675 kişiden oluşan yardım ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Tarihi köprü çöktü

İran'ın yarı resmi haber ajansı "Mehr", Mazenderan eyaletine bağlı Nuşehr kentindeki tarihi Maşlek köprüsünün aşırı yağışlara dayanamayarak çöktüğünü duyurdu. Köprünün çökmesiyle iki aracın nehre düştüğü ifade edildi.

Öte yandan Gilan eyaletindeki Talış kentinde ise 6 kişinin bulunduğu bir aracın Havik Nehri'ne düştüğü belirtildi.

Araçta bulunan 6 kişiden 3'ünün öldüğü, 2 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı, 1 kişinin ise nehir sularına kapılarak kaybolduğu aktarıldı.

İran devlet televizyonu, dün yayınlanan haberinde, ülkenin kuzeyinde cuma gününden itibaren etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yetkililer, cuma günü başlayan şiddetli yağışların etkili olduğu bölgedeki halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuyor.