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İran'daki sokak gösterilerine 10 yıl hapis

İran'da geçen yıl aralık ayı sonunda Meşhed kentinde başlayıp kısa sürede ülke geneline yayılan rejim karşıtı gösterilere katılan Muhammed Necefi isimli bir kişi hakkında 10 yıl hapis kararı verildi.

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"Rouydad24" adlı sitesinin haberine göre, Necefi'nin avukatı Peyam Derafşan, Erak Devrim Mahkemesi'nin müvekkilini "yabancı ülkelerle işbirliği yapmak ve röportaj yoluyla bilgi vermekten suçlu bularak 10 yıl hapse mahkum ettiğini" belirtti.

Necefi'nin bu 10 yıla ek olarak rejim karşıtı örgütlerin propagandasını yapmaktan 1 yıl, ülke lideri Ali Hamaney'e hakaretten de 2 yıl hapis cezasını aldığını aktaran Derafşan, ancak İran Ceza Kanunu'nun 134'üncü maddesi uyarınca müvekkili hakkında verilen toplam 3 yıllık hapis cezalarının uygulanmayacağını kaydetti.

Derafşan ayrıca mahkemenin verdiği 10 yıl hapis kararını temyize götüreceklerini ifade etti.

Ekonomik sorunlar ve yolsuzluk iddialarıyla geçen yıl aralık ayı sonunda Meşhed kentinde başlayıp ardından ülke geneline yayılan gösterilerde en az 25 kişi hayatını kaybederken 500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerden bazıları tutuklanmış ve hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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