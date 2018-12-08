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İran'daki terör saldırısına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde 2 kişinin ölümü ve 27 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na konuşan Zahidan Başsavcısı Muvahhidi Rad, Çabahar'daki terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Zanlıların Sistan ve Beluçistan eyaletinin çeşitli noktalarında yakalandığını aktaran Rad, "Zanlıların terör saldırısındaki rolü ve diğer faillerin tespitine ilişkin soruşturma devam ediyor." dedi. İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde emniyet müdürlüğünü hedef alan bombalı terör saldırısında 2 kişi ölmüş, 27 kişi yaralanmıştı. Saldırının bomba yüklü kamyonetle gerçekleştirilen intihar saldırısı olduğu belirtilmişti.

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