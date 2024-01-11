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Dünya

İran'daki terör saldırısında yeni gelişme

İran, 3 Ocak'ta Kirman'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği canlı bombalı saldırılarla ilgili operasyonlarda 6 eyalette şu ana kadar 35 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 14:05 - Güncelleme:
İran'daki terör saldırısında yeni gelişme
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İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberde, Kirman'daki terör saldırıları sonrasında başlatılan operasyonlarla ilgili bilgi verildi.

Saldırıların ana planlayıcısının 19 Aralık'ta Pakistan sınırından ülkeye giriş yapan Abdullah Taciki adlı Tacik uyruklu bir şahıs olduğunun ve saldırıdan 2 gün önce ülkeyi terk ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Daha önce Tacikistanlı olduğu açıklanan intihar bombacısının adının da Bazirof İsraili olduğu aktarıldı. Söz konusu şahsın, Afganistan'ın Bedahşan vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın kamplarında eğitim gördüğü ifade edildi.

Diğer intihar bombacısının kimliğinin tespit edilmesi için sürdürülen çalışmalarda önemli ipuçları elde edildiği ve detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Öte yandan şu ana kadar Kirman, Tahran, Sistan-Beluçistan, Rezevi Horasan, İsfahan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde saldırılarla ilgili olduğu tespit edilen toplam 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

- KASIM SÜLEYMANİ'NİN MEZARI YAKINLARINDAKİ BOMBALI TERÖR SALDIRILARI

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Son açıklamaya göre saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 93 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

  • Iran bombing
  • Kirman attack
  • ISIS operation

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