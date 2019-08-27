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İran'dan 450 kilometre menzilli yeni seyir füzesi

İran, karadan karaya 450 kilometre menzile sahip yeni seyir (cruise) füzesini tanıttı.

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Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran yapımı Mubiyn adlı füze ilk olarak Rusya'nın başkenti Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilendi.

İran yapımı 450 kilometre menzilli füzenin ağırlığı 670 kilogram. Radara yakalanmama özelliğine sahip füzenin saatte 900 kilometre hıza ulaşabildiği ve 45 bin feet irtifaya çıkabildiği ifade ediliyor.

Kimyasal, nükleer ve biyolojik başlık taşıyabilme kabiliyetine sahip balistik füzeleriyle Avrupa'nın birçok noktası, Asya ve Afrika'nın büyük bölümü ile Orta Doğu'yu vurma potansiyeline sahip İran'ın bu kapasitesi, başta İsrail olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tehdit olarak algılanıyor.

İRAN'IN FÜZELERİ TARTIŞMASI

Yaklaşık 30 yıldan bu yana Rusya ve Kuzey Kore'den aldığı destekle füze programını geliştiren Tahran yönetimi, menzili 300 ile 3 bin kilometre arasında değişen Şahab, Siccil, Kadr, Kıyam, Aşura ve Hurremşehr gibi balistik füzelere sahip.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmayı yenilemeyle ilgili pazarlık konuları arasında İran'ın elindeki füzeler meselesi önemli yer tutuyor.

İran-Irak Savaşı'nda silah ambargosu nedeniyle savunmasız kaldığını öne süren Tahran yönetimi, 8 yıl süren savaş dönemindeki tecrübeleri neticesinde edindiği füzeleri tartışma konusu dahi yapmak istemiyor.

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