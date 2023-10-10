İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2023 Salı / 26 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7285
  • EURO
    29,3626
  • ALTIN
    1654.53
  • BIST100
    8369.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İran'dan AB ile kritik Filistin görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

AA10 Ekim 2023 Salı 09:57 - Güncelleme:
İran'dan AB ile kritik Filistin görüşmesi
ABONE OL

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, telefonda görüşen Abdullahiyan ile Borrell, Filistin'deki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Abdullahiyan, Filistinli grupların İsrail'e yönelik saldırılarının, başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail yönetiminin Filistin halkına yönelik "insanlık dışı" eylemlerinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Avrupa ve Batı'nın da Filistin-İsrail meselesine çifte standartlı yaklaştığını kaydeden Abdullahiyan, uluslararası toplumun Filistinlilerin haklarını destekleme çabalarının önemini vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell de iki taraf arasında "artık barışın sağlanmasının düşünülmesi gerektiğini" ifade etti.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Filistinli gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne hava saldırısı başlatmıştı.

  • iran dışişleri bakanıhüseyin emir abdullahiyanavrupa birliği düşük ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi
  • josep borrell
  • filistin gelişmeleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.