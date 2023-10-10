İran'dan AB ile kritik Filistin görüşmesi

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, telefonda görüşen Abdullahiyan ile Borrell, Filistin'deki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Abdullahiyan, Filistinli grupların İsrail'e yönelik saldırılarının, başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail yönetiminin Filistin halkına yönelik "insanlık dışı" eylemlerinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Avrupa ve Batı'nın da Filistin-İsrail meselesine çifte standartlı yaklaştığını kaydeden Abdullahiyan, uluslararası toplumun Filistinlilerin haklarını destekleme çabalarının önemini vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell de iki taraf arasında "artık barışın sağlanmasının düşünülmesi gerektiğini" ifade etti.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Filistinli gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne hava saldırısı başlatmıştı.