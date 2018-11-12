İran'dan AB ülkelerine 'ABD'den bağımsız hareket etmeleri' çağrısı

Başkent Tahran'da Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i kabul eden Laricani, İran'a yönelik yaptırımlar sürecinde AB ülkelerinin oynaması gereken role ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Meclisi Haber Ajansı'nın (ICANA) haberine göre, Laricani, nükleer anlaşmadan sonra İran ile AB ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştiğine işaret ederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği tutumun problem oluşturduğunu ve buna dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Trump'ın attığı adımların sadece İran için değil, Avrupa açısından da sorun kaynağı olduğunu ve uluslararası kamuoyunda kafa karıştırıcı bir ortam yarattığını savunan Laricani, "Bu durum, dünya güvenliğinin daha karmaşık bir hale gelmesine neden olacaktır. AB ülkeleri bağımsız bir rol oynayamazsa bu karmaşıklık devam eder." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin bağımsız bir politika izlemesinin kendi çıkarlarına olacağını söyleyen Laricani, "ABD'nin İran'la bir düşmanlığı var, fakat böyle bir algının Almanlarla ilgili oluşması için bir neden yok. Aramızda fikir ayrılıkları olabilir ancak AB'nin bağımsızlığı, ABD gibi bir devletin uluslararası camiada makul olmayan adımlar atmasından iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

AB ülkelerine ABD'nin siyasetine karşı bağımsız hareket etmeleri çağrısında bulunan Laricani, "Dünyada rasyonel hareket eden başka bir kutbun oluşması dünya güvenliğine hizmet edecektir." ifadesini kullandı.

Laricani, Suudi Arabistan ile AB ülkeleri arasındaki ilişkiye yönelik ise "Kendilerini demokrasinin beşiği olarak gören Almanya ve Fransa'nın Suudi Arabistan'ı savunması üzüntü verici." dedi.

Öte yandan Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Gabriel de "AB ülkelerinin ABD'nin tüm politikalarına uymadığını ve nükleer anlaşma konusunda ona muhalefet ettiğini" hatırlatarak, Almanya ve Fransa'nın İran konusundaki taahhütlerine bağlı olduğunu, diğer ülkelerin de bağlı kalmasını temenni ettiklerini söyledi.

"Nükleer anlaşma konusunda İran'ın sonsuza kadar sabredemeyeceğinin idrakindeyiz." diyen Gabriel, AB-Suudi Arabistan ilişkileriyle ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Almanya'nın Suudi Arabistan Kralı ile sorunu var ve silah satışının önünü kapattı. Fakat Suudilerin sadece Beyaz Saray'dan mesaj aldığını düşünüyorum."