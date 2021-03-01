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İran'dan AB ve ABD'ye uyarı: Aklın galip gelmesini ümit ediyoruz yoksa...

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulundan Tahran aleyhine karar çıkarmak isteyen Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'yi uyardı. Zarif, 'AB ülkeleri, ABD'nin desteğiyle UAEA Yönetim Kurulunda yanlış hareketlere başladı. Bu girişimlerin, şartların bozulmasına neden olacağını düşünüyorum. Aklın galip gelmesini ümit ediyorum. Böyle olmazsa farklı çözüm yollarımız var.' ifadelerini kullandı.

AA01 Mart 2021 Pazartesi 10:49 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 10:49
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İran Meclis Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre, Zarif, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, nükleer anlaşma ve UAEA Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB ülkeleri ve ABD'nin, UAEA Yönetim Kurulundan İran karşıtı karar çıkarmak için girişimlerde bulunduğuna işaret eden Zarif, "AB ülkeleri, ABD'nin desteğiyle UAEA Yönetim Kurulunda yanlış hareketlere başladı. Bu girişimlerin, şartların bozulmasına neden olacağını düşünüyorum. Mevcut şartların bozulmasıyla ilgili tüm yönetim kurulu üyelerine izahatta bulunduk. Aklın galip gelmesini ümit ediyorum. Böyle olmazsa farklı çözüm yollarımız var." ifadelerini kullandı.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, 21 Şubat'taki Tahran ziyaretinde yaptığı görüşmeler sonucunda, geçici teknik uzlaşı sağlandığını ve bu kapsamda 3 ay daha UAEA'nın temel doğrulama ile izleme faaliyetlerinin "sınırsız" süreceğini ifade etmişti.

İran, 23 Şubat'ta Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı ve UAEA müfettişlerine özel denetim izinleri verdiği Ek Protokol'den ayrılmıştı.

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