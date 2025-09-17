İSTANBUL 27°C / 18°C
Dünya

İran'dan ABD açıklaması: Mesaj alışverişi devam ediyor

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Tahran ile Washington arasında dolaylı mesaj alışverişinin sürdüğünü bildirdi.

17 Eylül 2025 Çarşamba 19:44
İran'dan ABD açıklaması: Mesaj alışverişi devam ediyor
Sözcü Muhacirani, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı.

Muhacirani, ABD ile müzakere sürecinin yeniden başlama ihtimaline dair soruya, "ABD ile halihazırda süren dolaylı mesaj alışverişi devam ediyor." dedi.

İran'daki enerji krizinden kaynaklı bazı bölgelerdeki elektrik kesintilerinin giderilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Muhacirani, "Bugünkü toplantıda enerji tüketimine ilişkin bir rapor sunuldu ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde optimum enerji yönetimi için bir çalışma grubu oluşturuldu. Ayrıca, 22 Eylül'e kadar 2 bin 200 megavatlık güneş enerjisi santralinin devreye alınması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasında nisanda başlayan nükleer müzakere süreci, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesilmişti.

