İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan ''ABD askerlerini esir aldık'' iddiası! CENTCOM'dan açıklama geldi
Dünya

İran'dan ''ABD askerlerini esir aldık'' iddiası! CENTCOM'dan açıklama geldi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, birkaç ABD askerinin esir alındığı yönünde bilgilendirildiğini belirterek, 'Ancak Amerikalılar, bu askerlerin çatışmada öldürüldüğünü iddia ediyor. Nafile çabalarına rağmen, gerçeği çok uzun süre saklayamazlar' açıklamasında bulundu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu iddiayı yalanladı.

IHA8 Mart 2026 Pazar 09:08 - Güncelleme:
İran'dan ''ABD askerlerini esir aldık'' iddiası! CENTCOM'dan açıklama geldi
ABONE OL

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir iddia geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birkaç ABD askerinin esir alındığı yönünde bilgilendirildiğini belirterek, "Bana, birkaç Amerikan askerinin esir alındığı bildirildi. Ancak Amerikalılar, bu askerlerin çatışmada öldürüldüğünü iddia ediyor. Nafile çabalarına rağmen, gerçeği çok uzun süre saklayamazlar" ifadelerini kullandı.

CENTCOM'DAN İDDİAYA CEVAP GELDİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise, söz konusu iddiayı yalanladı. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, "İran rejimi yalan yaymak ve herkesi aldatmak için elinden geleni yapıyor. Bu da bunun açık bir örneği" dedi. CENTCOM, daha önce İran savaşında 6 ABD askerinin öldüğünü duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.