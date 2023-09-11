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Dünya

İran'dan ABD-Ermenistan ortak tatbikatına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD-Ermenistan ortak tatbikatına tepki göstererek, Washington'un bölgede hiçbir zaman güvenliği sağlama peşinde olmadığını söyledi.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 14:31 - Güncelleme:
İran'dan ABD-Ermenistan ortak tatbikatına tepki
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

ABD ve Ermenistan ortak tatbikatına ilişkin bir soru üzerine Kenani, "ABD güçleri, hiçbir zaman güvenliği sağlama peşinde olmadılar. Gittikleri her yerde istikrarsızlığa ve güvenlik sorunlarına neden oldular." dedi.

Bölgedeki sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini dile getiren Kenani, "Bölge ötesi güçlerin, bölgede bulunmasını istikrar ve güvenliğe aykırı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, 6 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD ile "uluslararası barış koruma misyonlarına katılım hazırlıkları" çerçevesinde 11-20 Eylül'de "Eagle Partner 2023" ortak tatbikatı düzenleneceğini duyurmuştu.

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