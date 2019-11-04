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İran ABD üslerinin bulunduğu ülkeleri tehdit etti

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Şekerci, olası bir çatışma durumunda ABD üslerinin bulunduğu ülkeleri vurmakla tehdit etti.

  • star.com.tr
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İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Sözcüsü Abdülfazıl Şekerci, ''İran'a yönelik bir saldırganlık tutumu karşısında, ABD’yi ve müttefiklerini hedefleme yeteneğine ve iradesine sahibiz.'' dedi.
 
Olası bir savaş durumunda ABD ve müttefiklerine ait her toprağın, her noktanın tehdit altında olacağını belirten Şekerci, İran'ın bunu yapabilme yeteneğine sahip olduğunu kanıtladığını belirtti.
 
Şekerci açıklamasında, ''Bir ülke olası bir savaşa doğrudan katılmasa da, topraklarında düşmanı ağırlarsa o ülkeyi düşman toprağı olarak göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.
 
İran hiçbir zaman bir savaş çıkarmak için kışkırtıcı taraf olmayacağını söyleyen Şekerci, birilerinin stratejik bir hata yaparak savaş başlatması halinde, coğrafi bir alan üzerindeki en kırıcı ve en güçlü tepkiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.
 
''ARAMCO SALDIRLARI BATI'NIN EKİPMANLARININ ZAYIFLIĞINI GÖSTERDİ''
 
Eylül ayında Husi milislerin Suudi Aramco tesislerine yönelik saldırılarını hatırlatan Şekerci, ''Tüm gelişmiş ABD radar ve hava savunma sistemleriniğn utanç verici bir şekilde testi geçemediği kanıtlandı. Tüm dünya Batı ülkelerine ait ekipmanların zayıflığını fark etti.'' dedi.
 

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