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Dünya

İran'dan ABD ve Avrupa'ya suçlama: Hatalı istihbaratla hareket ediyorlar

İran, Rusya'ya balistik füze göndermediğini, ABD ve Avrupa ülkelerinin bu konuda 'hatalı istihbaratla hareket ettiğini' açıkladı.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 16:12 - Güncelleme:
İran'dan ABD ve Avrupa'ya suçlama: Hatalı istihbaratla hareket ediyorlar
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanmak üzere balistik füze gönderdiğine dair iddialara değindi.

ABD ve E3 olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya'yı bu konuda "hatalı istihbarat ve mantıkla hareket ettiğini" savunan Erakçi, "İran, Rusya'ya balistik füzeler teslim etmedi. Nokta." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD ve Avrupa ülkelerinin ülkesine yönelik yaptırımlarının çözüm değil, sorunun bir parçası olduğunu ifade ederek, "Yaptırım bağımlıları, 'İran nasıl oluyor da gelişmiş silahlar üretebiliyor ve bunları satabiliyor?' sorusunu kendilerine sormalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile İngiltere, Fransa ve Almanya, İran'a Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya balistik füze gönderdiği iddiasıyla yeni yaptırım kararları açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Tahran'ın Moskova'ya balistik füzeler göndermeye devam ettiği ve bu silahların Rusya tarafından Ukrayna'da kullanıldığı iddia edilmişti.

Bu kapsamda söz konusu silah transferiyle ilgili İran ve Rusya'da bulunan toplam 10 kişi ile 6 kurumun yaptırım listesine eklendiği belirtilmişti.

Fransa, Almanya ve İngiltere de ortak yaptıkları açıklamada, İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatı yaptığının doğrulandığını ve 3 ülkenin İran ile ikili hava hizmetleri anlaşmalarını feshetmek için harekete geçeceğini ve İran ulusal hava yolu şirketi Iran Air'ın da yeni yaptırımlar kapsamına alınacağını duyurmuştu.

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