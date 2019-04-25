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İran'dan ABD yaptırımlarını destekleyen Suudi Arabistan ve Bahreyn'e tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran petrolünü hedef alan yaptırımlarına destek veren Suudi Arabistan ve Bahreyn'i kınayarak, hiçbir ülkeye petrol piyasasında İran'ın yerini doldurma izni vermeyeceklerini belirtti.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına destek veren Suudi Arabistan ve Bahreyn'in ortaya çıkacak sonuçlardan habersiz olduğunu ifade etti.

Açıklamasında iki Körfez ülkesini kınayan Musevi, şunları kaydetti:

"İran hiçbir ülkeye petrol pazarında kendi yerini doldurma izni vermeyecek ve ortaya çıkacak her türlü sonucun sorumluluğu ABD ile bu ülkelere ait olacaktır. İran hükümeti ve halkı bazı ülkelerin bu tarihi dönemdeki düşmanlığını asla unutmayacaktır."

Suudi Arabistan'da iki gün önce 37 kişinin idam edilmesine de tepki gösteren Musevi, Riyad yönetimini ABD'nin desteğiyle bölgede "kışkırtıcı" siyaset izlemekle suçladı.

Beyaz Saray'dan pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan Türkiye'nin de içinde olduğu 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.

Suudi Arabistan ve Bahreyn hükümetleri de salı günü ABD'nin İran'a petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yönelik aldığı karara destek açıklamaları yayımlamıştı.

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