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Dünya

İran'dan ABD'deki başkanlık seçimleri hakkında açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Başkanı Joe Biden'ın kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinden çekilmesine ilişkin 'ABD'de kimin başkan olduğunun ülkesi için önemli olmadığını ancak ABD'nin İran'a karşı politikalarında köklü değişikliğin ilişkilerin seyrini değiştirebileceğini' söyledi.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 16:04 - Güncelleme:
İran'dan ABD'deki başkanlık seçimleri hakkında açıklama
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Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Kenani, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasının anlaşmanın taraflarının yükümlülüklerine geri dönmesi halinde mümkün olduğunu söyleyen Kenani, "Anlaşmadaki taahhütlerinin tamamına uyan taraf İran'dır ve diğer tarafların da bu yükümlülüklerine uymaları gerekiyor." dedi.

Sözcü Kenani, ABD Başkanı Biden'ın kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinden çekilmesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"ABD'de hükümetlerin veya bireylerin gelip gitmesi bizim için önemli değildir. Burada belirleyici olan ABD'nin İran'a karşı izlediği düşmanca politikalarıdır. Bu politikalarda köklü bir değişiklik ilişkilerin seyrini değiştirebilir."

Basın toplantısında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran'ın eski Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bigdeli de konuşma yaptı.

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