İran'dan ABD'ye ''ateşkes'' cevabı: Pakistan aracılığıyla iletildi

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş iki ay aşkın süredir devam ederken ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor, zaman zaman tansiyon yükseliyor.

HAMANEY'E KAPSAMLI BİR RAPOR SUNULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney ile bir araya geldi. Görüşmede, İran ordusu, DMO, emniyet ve güvenlik birimleri, sınır güçleri, Savunma Bakanlığı ile Besic güçlerinin hazırlık durumuna ilişkin kapsamlı bir rapor sunuldu.

Abdullahi görüşmede, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ve İsrail'in girişimlerine karşı savunma ve saldırı kapasitesi açısından yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğunu belirterek, "Herhangi bir stratejik hata, saldırı veya düşmanca girişime hızlı, sert ve güçlü şekilde karşılık verilecektir" dedi.

"SON NEFESİMİZE KADAR SAVUNACAĞIZ"

Abdullahi, silahlı kuvvetler adına Dini Lider Hamaney'e hitaben yaptığı konuşmada, "Yüce Lider'in emirlerine tam bağlılıkla, canımız pahasına ve son nefesimize kadar İslam Devrimi'nin ideallerini, İran'ın egemenliğini, milli çıkarlarını ve onurlu İran halkını savunacağız. Düşmanları saldırgan niyetlerinden pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Hamaney ise silahlı kuvvetlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, savaş sürecinde alınan tedbirlerin önemli zaferler getirdiğini ve düşmanların hedeflerine ulaşmasını engellediğini belirtti. Hamaney'in ayrıca, mücadelelerin sürdürülmesi ve düşmanlara karşı kararlı şekilde karşı koyulması amacıyla yeni talimatlar verdiği aktarıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran, ABD'nin saldırıların sonlandırılması için önermiş olduğu metne cevabını arabuluculara gönderdi.

İran'ın ilettiği cevapta, odak noktasının savaşın sonlandırılması olduğu belirtildi.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İran Petrol Terminalleri Şirketi, geçen hafta uydu görüntülerine dayandırılan Hark Adası'nda petrol sızıntısı olduğuna dair haberleri yalanladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

İran'ın, saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslak tasarıya yanıtını arabuluculara ilettiği belirtildi.

İran basını, İran'ın ABD'nin savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifine verdiği yanıtı arabulucu Pakistan'a ilettiğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, hava sahalarına giren dronların etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İran'ın İsfahan eyaletinin Şahinşehr kentindeki Murçehort Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktığı bildirildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile "bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabaları" görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na (UAEA) tepki göstererek, "UAEA'nın görevi, Hürmüz Boğazı, İran'ın füzeleri ya da Tahran'ın nasıl davranması gerektiği konusunda siyasi mesajlar vermek değil, doğrulama yapmaktır" dedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran ile ABD arasındaki müzakerelerdeki son gelişmeleri ve bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan gönderilen 2 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini duyurdu.

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, savaş sürecinde verilen talimatların düşmanların hedeflerine ulaşmasını engellediğini belirterek, düşmanlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi amacıyla silahlı kuvvetlere yeni talimatlar verdi.

Kuveyt ordusu, ülke hava sahasına giren insansız hava araçlarına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.

İran'ın Çabahar kentinde büyük patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak anlamına gelmediğini, aksine İran halkının haklarını ve ulusal çıkarlarıkoruma hedefine hizmet ettiğini söyledi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

ABD/İsrail-İran savaşının başlamasından bu yana ilk kez Katar'a ait sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan bir tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçti.

İran'ın önde gelen siyaset bilimcilerinden Prof. Dr. Sadık Zibakelam ile gazeteci Abbas Abdi hakkında basında yer alan "eleştirel açıklamaları" nedeniyle soruşturma açıldı.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, hafif denizaltıların Hürmüz Boğazı altında olası tehlike ve tehditlere karşı hazır beklediğini söyledi.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarına uyan ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşayacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İran gemilerine yönelik herhangi bir saldırıya karşı misilleme yapılacağını duyurarak, "İran tankerlerine ve ticari gemilerine yapılacak herhangi bir saldırı, bölgedeki Amerikan üslerinden birine ve düşman gemilerine yönelik ağır bir saldırıyla sonuçlanacaktır" uyarısında bulundu.

00:01 İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, füze ve insansız hava araçlarının bölgedeki Amerikan hedefleri ile düşman gemilerine kilitlenerek ateşleme emri beklediğini bildirdi.

00:00 İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarını desteklemek için Irak çölünde gizli bir karakol kurduğu ve bunu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği iddia edildi.