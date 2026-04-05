  Hürmüz sonrası yeni kriz: Tek bir hareketle öteki boğazı da kapatırız
Dünya

Hürmüz sonrası yeni kriz: Tek bir hareketle öteki boğazı da kapatırız

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji altyapısına yönelik saldırı tehditlerine karşı dünyayı sarsacak bir karşılık vereceğini duyurdu. İran lideri Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin 'hata' yapması durumunda sadece Hürmüz Boğazı'nın değil, stratejik Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılacağı uyarısında bulundu.

AA5 Nisan 2026 Pazar 16:28 - Güncelleme:
İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.

Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."

  • Enerji Saldırı
  • Hürmüz Boğazı
  • hamaney
  • direniş cephesi

