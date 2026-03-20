İran'dan ABD'ye gözdağı: ''Deniz harikalarını'' göstermek için hazırız

İran basınına göre, Zülfikari, ülkesinin askeri operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD uçak gemisi Gerald Ford'un ani olarak geri çekildiğini ve söz konusu geminin İran için "kağıttan kaplan" olduğunu söyleyen Zülfikari, İran askeri unsurlarının, ABD deniz piyadelerine "deniz harikalarını" göstermek için hazır olarak beklediğini ifade etti.

Zülfikari, "Gerçek Vaat 4" operasyonunu 67. dalgasına ilişkin ise, "Bu operasyonlarla Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü, uçak bakım hangarları, helikopter teçhizatlarının bulunduğu alanlar ve radar merkezleri hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Associated Press'in (AP) ismi paylaşılmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, San Diego'daki USS Boxer ve diğer iki amfibi saldırı gemisinin yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesiyle birlikte Orta Doğu'ya konuşlandırılacağı iddia edilmişti.