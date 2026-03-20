İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3157
  • EURO
    51,299
  • ALTIN
    6502.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
Dünya

İran'dan ABD'ye gözdağı: ''Deniz harikalarını'' göstermek için hazırız

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran askerlerinin ABD uçak gemisi Gerald Ford ve diğer deniz piyadelerine karşı hazır beklediğini söyledi.

AA20 Mart 2026 Cuma 21:11
ABONE OL

İran basınına göre, Zülfikari, ülkesinin askeri operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD uçak gemisi Gerald Ford'un ani olarak geri çekildiğini ve söz konusu geminin İran için "kağıttan kaplan" olduğunu söyleyen Zülfikari, İran askeri unsurlarının, ABD deniz piyadelerine "deniz harikalarını" göstermek için hazır olarak beklediğini ifade etti.

Zülfikari, "Gerçek Vaat 4" operasyonunu 67. dalgasına ilişkin ise, "Bu operasyonlarla Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü, uçak bakım hangarları, helikopter teçhizatlarının bulunduğu alanlar ve radar merkezleri hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Associated Press'in (AP) ismi paylaşılmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, San Diego'daki USS Boxer ve diğer iki amfibi saldırı gemisinin yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesiyle birlikte Orta Doğu'ya konuşlandırılacağı iddia edilmişti.

  • iran silahlı kuvvetleri
  • ABD İran
  • İsrail İran
  • Orta Doğu savaşı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.