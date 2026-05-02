İran'dan ABD'ye gözdağı: Silahlı Kuvvetler tam teyakkuzda

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 64. gününde ateşkes tartışmaları ve karşılıklı tehditlerle devam ediyor.

İRANLI ÜST DÜZEY ASKERİ YETKİLİDEN "İRAN İLE ABD ARASINDA YENİ BİR ÇATIŞMA OLASILIĞI MEVCUT" AÇIKLAMASI

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Esedi, ülkesinin her türlü askeri tehdide karşı koymaya hazır olduğunu belirtti.

ABD'nin tehditlerine ve bölgedeki hareketliliğine işaret eden Esedi, "İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir çatışma olasılığı mevcuttur ve kanıtlar, ABD'nin herhangi bir söz veya anlaşmaya bağlı olmadığını göstermiştir." dedi.

"Silahlı Kuvvetler tam teyakkuzda." diyen Esedi, "Amerikalı yetkililerin eylemleri ve açıklamaları çoğunlukla medya odaklıdır. Öncelikle petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı önlemek, ikincisi ise kendilerinin oluşturduğu çıkmazdan kurtulmak içindir." ifadelerini kullandı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İranlı üst düzey askeri komutanlardan Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, İran ile ABD arasında yeni bir savaş ihtimali olduğunu söyledi.

İran'da "İsrail adına casusluk", "Mossad ile iş birliği" ve "yeryüzünde bozgunculuk" suçlamaları ile idam cezasına çarptırılan 2 kişinin cezaları infaz edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan'da İran limanlarına yönelik abluka başlatmasından bu yana toplam 45 geminin ABD güçlerinin talimatıyla İran limanlarına veya kıyı bölgelerine geri döndüğünü duyurdu.

03.10 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı başlattıkları savaşa ilişkin, "⁠Erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

01.50 ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle daha fazla petrol satışı yaptığını ifade ederek, "Bu kadar petrolümüz olması şans çünkü şimdi çok petrol satıyoruz. Gemiler artık Hürmüz Boğazı yerine buraya geliyor. Yüzlerce gemi geliyor. Teksas'ta, Louisiana'da, Alaska'da yükleme yapıyorlar" dedi.

01.00 Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı hale gelmesi için çabaların artırılması gerektiğini belirterek, "Savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşma, Arap ülkelerinin güvenliğini garanti altına almalıdır." dedi.

00.30 ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, bölgede ABD silahlı kuvvetlerinin varlığına rağmen İran ile savaşı "sona ermiş" saydığını ABD Kongresi'ne resmen bildirdi.

- ⁠İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMASI VE ABD'NİN DENİZ ABLUKASI

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine Boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.