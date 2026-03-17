İran'dan ABD'ye Hark Adası uyarısı: Küle çeviririz

ABD/İsrail ve İran arasındaki savaş 18. gününde şiddetini artırarak devam ediyor.

İRAN'DAN ABD'YE HARK ADASI UYARISI: SALDIRININ KAYNAĞI OLAN ÜLKENİN TESİSLERİNİ KÜLE ÇEVİRİRİZ

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin Hark Adası'na yönelik tehditlerine ilişkin açıklamada bulundu. Şikarçi yaptığı açıklamada, "Bugün dünya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin gücü ve aziz milletimizin desteğiyle ABD ve Siyonist rejimin saldırılarına güçlü şekilde cevap verildiğini ve bu düşmanlara ağır darbeler indirildiğini görmektedir" dedi.

ABD'nin Hark Adası'na yönelik tehditlerine ilişkin uyarıda bulunan Şikarçi, "Son dönemde ABD'li yetkililer Hark Adası'na yönelik saldırıdan sıkça söz etmektedir. Buradan onları tüm silahlı kuvvetler ve İran milleti adına uyarıyorum. Eğer ABD Hark Adası'na, bu adadaki petrol tesisleri ve petrol terminaline yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirse, saldırının kaynağı olan ülkenin tüm petrol ve gaz tesislerini kararlılıkla küle çevireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN ÇIKARLARINI SAVUNMADA KIRMIZI ÇİZGİ YOK"

Şekarçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı uyarıları her zaman uyguladığını vurgulayarak, "İran milletinin çıkarlarını savunma konusunda hiçbir kırmızı çizgi yoktur. Eğer bu tehditler yalnızca psikolojik operasyon niteliğindeyse durum farklıdır. Ancak fiili bir saldırıya dönüşmesi halinde, saldırının kaynağı olan ülkenin tüm petrol ve gaz tesisleri İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınacak ve güçlü bir şekilde saldırıya uğrayacaktır" şeklinde konuştu.

HARK ADASI GERİLİMİN MERKEZİNDE

Basra Körfezi'nde bulunan ve İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği Hark Adası, son günlerde ABD ile İran arasındaki gerilimin merkezindeki noktalardan biri haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump, adadaki askeri hedeflerin "tamamen yok edildiğini" öne sürerek Hark Adası'nı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" söylemişti.

Trump'ın bu açıklamaları bölgedeki tansiyonu yükseltirken İranlı yetkililer de muhtemel bir saldırının karşılıksız kalmayacağını belirterek, Hark Adası'nın hedef alınmasının küresel enerji piyasalarında ciddi sonuçlar doğuracağını ve petrol fiyatları ile enerji dağılımı açısından 'çok ağır bir denklem' oluşturacağını ifade etmişti.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İsrail ordusu: İran Devrim Muhafızları Ordusu Besic Güçleri Komutanı Gulam Reza Süleymani, Tahran'a düzenlenen saldırıda öldürüldü.

İsrail basını: İsrail ordusu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi hedef aldı.

ABD-İsrail'in saldırılarında İran'ın Tahran eyaletinde 12 bin konutun kısmen veya tamamen hasar gördüğü bildirildi.

İran'ın kuzeydoğusunda operasyon hazırlığında olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad ile ülkenin doğu bölgesini hedef alan 31 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu.

ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta çıkan yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü iddia edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye bağlı Beni Yas bölgesinde, bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince önlenmesi sırasında düşen şarapneller 1 kişinin ölümüne yol açtı.

Özbekistan, İran'a gıda, ilaç ve tıbbi malzemelerden oluşan insani yardım malzemeleri ulaştırdı.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nin doğusunda bir tanker gemisinin "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulduğunu ve gemide küçük çaplı hasar meydana geldiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, gece boyunca ülkenin doğusuna yönelen 12 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.

07.05 Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırısının engellendiğini duyurdu.

06.47 Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), Umman Körfezi'nde demirli bir tankere bilinmeyen bir cisim isabet etmesi sonucu gemide küçük çaplı hasar meydana geldiğini açıkladı.

06.12 Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ne çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

05.30 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçici olarak kapatılan hava sahasının yeniden açıldığını duyurdu.

05.13 ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'dan yapılan misillemenin ardından, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

05.08 Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusuna yönelen 6 insansız hava aracının (İHA) daha engellendiğini duyurdu.

04.48 Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından 6 İHA saldırısının daha engellendiğini duyurdu

04.27 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde bir petrol üretim bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

03.55 İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 57'nci dalgasının tamamlandığını duyurarak, bu kapsamda çok sayıda düşman hedefine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

03.28 ABD Merkez Komutanlığı, İran'a karşı başlatılan Epic Fury Operasyonu'nda şimdiye kadar 7 bini aşkın hedefin vurulduğunu açıkladı.

03.21 ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, İsrail'in kuzeyini hedef alan bir misilleme yaptı.

03.18 Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

03.07 İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava sahasını tedbir amacıyla geçici ve kısmi olarak kapattığını ve füze ile insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellemeye çalıştığını bildirdi.

02.59 ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları altındaki başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

02.58 Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

02.16 Filistin Dışişleri Bakanlığı, İran tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlenen füze saldırısında Filistinli bir kadının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

01.54 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısının 200'e yükseldiğini bildirdi.

01.54 Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin taraflara barış ve itidal çağrısında bulundu.

01.24 Lübnan Hizbullahı, dün sabahtan bu yana İsrail'in kuzeyini, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgeleri ve Suriye'ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail araçlarını ve askerlerini hedef alan 23 operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

01.12 ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında şiddetli patlama sesi duyuldu, etkisiz hale getirilen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) bir alışveriş merkezinin yakındaki yerleşim yerine düştü.

00.43 İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini savunan ABD Başkanı Donald Trump, "savaşın" bir hafta içinde bitme ihtimali konusunda, "Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak. Yakında bu iş bitecek." dedi.

00.39 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, batı medyasında yer alan, son günlerde Tahran yönetiminin ABD'yle doğrudan temas halinde olduğu yönündeki iddialara tepki gösterdi.

00.12 ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları nedeniyle ülkesinde kalması gerektiğini ve Çin ziyaretini bir süre erteleyeceğini açıkladı.

00.07 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını" kınayarak ülkesinin Riyad'a desteğini vurguladı.

23.51 İran'dan akşam saatlerinde yapılan iki dalga misilleme nedeniyle başta başkent Tel Aviv ve çevresi olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler devreye girdi.

- ⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.