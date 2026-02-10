İSTANBUL 8°C / 6°C
10 Şubat 2026 Salı
  • İran'dan ABD'ye İsrail uyarısı: Siyonistlerin yıkıcı rolüne karşı teyakkuzda olmalılar
Dünya

İran'dan ABD'ye İsrail uyarısı: Siyonistlerin yıkıcı rolüne karşı teyakkuzda olmalılar

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD'nin İran ile müzakere sürecinde, 'İsrail'in yıkıcı rolüne karşı dikkatli olması gerektiğini' belirtti.

AA10 Şubat 2026 Salı 18:50 - Güncelleme:
Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ziyaretine ilişkin, "Netanyahu şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıktı. Amerikalılar akıllıca düşünmeli ve onun, uçuşu öncesinde sergilediği tavırlardaki gibi 'Amerikalılara nükleer müzakerelerin çerçevesini öğretmeye gidiyorum' izlenimi oluşturmasına izin vermemelidir." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, "(Amerikalılar) Siyonistlerin (İsrail) yıkıcı rolüne karşı teyakkuzda olmalıdırlar." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP, NETANYAHU İLE BİR ARAYA GELECEK

ABD Başkanı Donald Trump, savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Netanyahu ile yarın Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Netanyahu, Washington'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin "İsrail'in görüş ve prensiplerini aktaracağını" söylemişti.

