İran'dan ABD'ye İsrail uyarısı: Siyonistlerin yıkıcı rolüne karşı teyakkuzda olmalılar

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ziyaretine ilişkin, "Netanyahu şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıktı. Amerikalılar akıllıca düşünmeli ve onun, uçuşu öncesinde sergilediği tavırlardaki gibi 'Amerikalılara nükleer müzakerelerin çerçevesini öğretmeye gidiyorum' izlenimi oluşturmasına izin vermemelidir." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, "(Amerikalılar) Siyonistlerin (İsrail) yıkıcı rolüne karşı teyakkuzda olmalıdırlar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Netanyahu ile yarın Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Netanyahu, Washington'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin "İsrail'in görüş ve prensiplerini aktaracağını" söylemişti.