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Dünya

İran'dan ABD'ye: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası artık yönlendiremiyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, ABD'nin İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası bölgedeki müttefiklerini yönlendiremediğini söyledi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 16:53 - Güncelleme:
İran'dan ABD'ye: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası artık yönlendiremiyor
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi temaslarda bulunan Ahmediyan, Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev'le bir araya geldi.

Görüşmede Ahmediyan, "Bölgesel durum siyonist rejimin yenilgisinin yanı sıra ABD'nin azametini de kırdı. Bugün ABD, geleneksel müttefiklerini dahi kendi doğrultusunda yönlendiremiyor." ifadelerini kullandı.

Dünya kamuoyunda Filistin'in meşruiyet kazandığını dile getiren Ahmediyan, İsrail'in ise askeri, güvenlik ve siyasi yönden yenilgiye uğradığını söyledi.

İki yetkilinin görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve kapsamlı stratejik ortaklık belgesinin son hali ele alındı.

  • İran Güvenlik
  • ABD İsrail Gazzeye
  • müttefik yönlendirme

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