İran'dan ABD'ye: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası artık yönlendiremiyor

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi temaslarda bulunan Ahmediyan, Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev'le bir araya geldi.

Görüşmede Ahmediyan, "Bölgesel durum siyonist rejimin yenilgisinin yanı sıra ABD'nin azametini de kırdı. Bugün ABD, geleneksel müttefiklerini dahi kendi doğrultusunda yönlendiremiyor." ifadelerini kullandı.

Dünya kamuoyunda Filistin'in meşruiyet kazandığını dile getiren Ahmediyan, İsrail'in ise askeri, güvenlik ve siyasi yönden yenilgiye uğradığını söyledi.

İki yetkilinin görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve kapsamlı stratejik ortaklık belgesinin son hali ele alındı.