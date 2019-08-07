29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4923
  • 6,1473
  • 262.254
  • 99512.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'ye 'Kaşıkçı' tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine rağmen ABD'nin Suudi Arabistan'ı desteklemeye devam etmesini eleştirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da düzenlenen İnsan Hakları ve İnsanlık Onurunu Anma Günü töreninde konuşan Zarif, ABD yönetiminin Suudi Arabistan ve İsrail'deki ciddi insan hakları ihlallerine rağmen bu ülkelere desteğine tepki gösterdi. 
 
Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine rağmen ABD yönetiminin Riyad'a desteğini sürdürmesine ilişkin Zarif, "Bir güç merkezi ile yakın bağlarınız varsa tüm eylemleriniz haklı gösterilebilir. Hatta bir insanı testere ile parça parça etseniz bile en büyük askeri anlaşmalardan fayda sağlayabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.
 
İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve insan hakları ihlallerine de işaret eden Zarif, "Siyonist rejim Filistin topraklarını 70 yıldır işgal altında tutuyor." dedi. 
 
Zarif, buna karşın ABD'nin İsrail'in işgal ve insan hakları ihlallerini görmezden geldiğini belirtti.
 
Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin ardından ABD yönetimi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürmüştü.
 
- CİNAYETTE SUUDİ ARABİSTAN'IN ROLÜ
 
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından cinayete ilişkin hazırlanan raporlarda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.
 
Raporlarda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.
 
Öte yandan ABD Senatosu, Kaşıkçı cinayetinden Bin Selman'ın sorumlu olduğunu kabul eden bir karar tasarısını kabul etmiş, böylece söz konusu cinayetten dolayı Veliaht Prens açıkça suçlanmıştı.
 
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören bir yasa tasarısını nisan ayında veto etmişti.

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mahkemeden emsal karar: AVM'ler sorumlu

Mahkemeden emsal karar: AVM'ler sorumlu

Irak'ın kuzeyinde çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kayıp Melike'den acı haber!

Kayıp Melike'den acı haber!

MEB'den özel eğitimde yeni iş birliği

MEB'den özel eğitimde yeni iş birliği

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

Bakan müjdeyi verdi! Yavuz, Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladı

Bakan müjdeyi verdi! Yavuz, Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladı

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'

Kazının son gününde bulundu... Tam 350 bin yıllık

Kazının son gününde bulundu... Tam 350 bin yıllık
 

POPÜLER HABERLER

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Bekar evi satışa çıktı

Bekar evi satışa çıktı

Sosyal medyada görenleri güldüren paylaşımlar

Sosyal medyada görenleri güldüren paylaşımlar

Kazının son gününde bulundu... Tam 350 bin yıllık

Kazının son gününde bulundu... Tam 350 bin yıllık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA